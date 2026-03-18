Als Dankeschön: Sean Penn erhält symbolischen Oscar aus ukrainischem Kriegsmetall

Seinen Oscar nahm Sean Penn nicht persönlich in Los Angeles entgegen - er war in der Ukraine. Dort überreichte ihm die ukrainische Staatsbahn eine besondere Trophäe: einen symbolischen Oscar aus dem Metall eines im Krieg beschädigten Zugwaggons.
Sean Penn (65) hat nach seinem dritten Oscar-Gewinn eine Trophäe der besonderen Art erhalten: eine Statue aus dem Metall eines im russisch-ukrainischen Krieg beschädigten Eisenbahnwaggons. Oleksandr Pertsovskyi, Chef der ukrainischen Staatsbahn, überreichte dem Schauspieler das Unikat am Dienstag persönlich in der Hauptstadt Kiew.