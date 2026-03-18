Als Dankeschön: Sean Penn erhält symbolischen Oscar aus ukrainischem Kriegsmetall

Seinen Oscar nahm Sean Penn nicht persönlich in Los Angeles entgegen - er war in der Ukraine. Dort überreichte ihm die ukrainische Staatsbahn eine besondere Trophäe: einen symbolischen Oscar aus dem Metall eines im Krieg beschädigten Zugwaggons.

Sean Penn (65) hat nach seinem dritten Oscar-Gewinn eine Trophäe der besonderen Art erhalten: eine Statue aus dem Metall eines im russisch-ukrainischen Krieg beschädigten Eisenbahnwaggons. Oleksandr Pertsovskyi, Chef der ukrainischen Staatsbahn, überreichte dem Schauspieler das Unikat am Dienstag persönlich in der Hauptstadt Kiew.

"Du verpasst die Oscars ... Also haben wir diesen hier gemacht", sagte Pertsovskyi bei der Übergabe, wie die "BBC" berichtete. "Dieser ist aus dem Eisenbahnwagen, der von den Russen beschädigt wurde." Penn hatte den Abend der Oscarverleihung am Sonntag nicht in Los Angeles verbracht - er war bereits in der Ukraine. Seinen dritten Oscar, diesmal für die beste Nebenrolle in "One Battle After Another", nahm Kieran Culkin (43) stellvertretend für ihn entgegen.

Selenskyj würdigt Penn als "wahren Freund"

Bereits am Montag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Foto auf Instagram geteilt, das ihn und Penn gemeinsam zeigt. "Sean, durch dich wissen wir, was ein wahrer Freund der Ukraine ist", schrieb Selenskyj dazu. "Du stehst seit dem ersten Tag des Krieges an unserer Seite. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und wir wissen, dass du weiterhin zu unserem Land und unserem Volk stehen wirst."

Penn ist seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 einer der bekanntesten westlichen Unterstützer der Ukraine. Der Schauspieler reiste früh in das Kriegsgebiet, dokumentierte die Lage vor Ort und machte aus seiner Sympathie für das angegriffene Land nie einen Hehl.

Oscar als Rohstoff für Munition

Seinen Einsatz hatte Penn bereits 2023 mit einer außergewöhnlichen Geste unterstrichen: Er schenkte Selenskyj eine seiner früheren Oscar-Trophäen. Dem Magazin "Variety" erklärte er die Beweggründe in unmissverständlichen Worten. "Ich dachte, scheiß drauf - ich gebe sie der Ukraine", sagte Penn. "Sie können zu Kugeln eingeschmolzen werden, die sie auf die Russen schießen können."

Insgesamt hat Penn nun drei Oscars gewonnen: für seine Hauptrollen in "Mystic River" (2004) und "Milk" (2009) sowie für die Nebenrolle in "One Battle After Another".