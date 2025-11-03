Als Dank für schnellen Umzug: Prinz William und Prinzessin Kate schmeißen Party für ihre Bauarbeiter

Prinz William und Prinzessin Kate haben zahlreiche Bauarbeiter und Mitarbeiter zu einer Dankesparty eingeladen. Diese hatten ihnen geholfen, früher als geplant aus dem "verfluchten" Adelaide Cottage auszuziehen. Am Freitag servierten die beiden Getränke und Häppchen in einem privaten Club.
Ein ungewöhnlicher Anblick für die Gäste im York Club: Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) höchstpersönlich servierten am Freitag Getränke und Snacks. Die beiden hatten zu einer Dankesparty geladen - für all jene, die ihnen den vorgezogenen Umzug ermöglicht hatten. Wie die "Daily Mail" berichtet, wollte das Paar damit seine Wertschätzung für die Bauarbeiter und Mitarbeiter zeigen, die hart daran gearbeitet hatten, ihr neues Zuhause früher bezugsfertig zu machen als geplant.