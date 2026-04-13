Als Co-Pilot über den großen Teich: König Willem-Alexander fliegt sich selbst in die USA

König Willem-Alexander ist nicht nur Staatsoberhaupt der Niederlande - er ist auch lizenzierter Pilot. Den Transatlantikflug zu seinem USA-Besuch steuerte er als Co-Pilot am Montag selbst.
König Willem-Alexander der Niederlande (58) ist am Montag zu einem dreitägigen Arbeitsbesuch in die USA gereist - und saß dabei selbst im Cockpit. Der 58-Jährige besitzt eine Verkehrspilotenlizenz und flog den Regierungsjet als Co-Pilot, mit Königin Máxima (54) an Bord. Das beweisen Bilder, die das Flugzeug mit Royal am Steuer bei der Ankunft am Flughafen in Philadelphia zeigen.