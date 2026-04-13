Als Co-Pilot über den großen Teich: König Willem-Alexander fliegt sich selbst in die USA

König Willem-Alexander ist nicht nur Staatsoberhaupt der Niederlande - er ist auch lizenzierter Pilot. Den Transatlantikflug zu seinem USA-Besuch steuerte er als Co-Pilot am Montag selbst.

König Willem-Alexander der Niederlande (58) ist am Montag zu einem dreitägigen Arbeitsbesuch in die USA gereist - und saß dabei selbst im Cockpit. Der 58-Jährige besitzt eine Verkehrspilotenlizenz und flog den Regierungsjet als Co-Pilot, mit Königin Máxima (54) an Bord. Das beweisen Bilder, die das Flugzeug mit Royal am Steuer bei der Ankunft am Flughafen in Philadelphia zeigen.

Dass Willem-Alexander ein passionierter Pilot ist, ist seit Jahren bekannt. Schon 1985 erwarb er seine Privatpilotenlizenz, später folgten die Berufspilotenlizenz sowie weitere Qualifikationen. Mit diesem Können flog er nicht nur Passagiermaschinen für KLM, sondern absolvierte auch Hilfseinsätze in Afrika - darunter für medizinische und Naturschutzorganisationen in Kenia. Bis zuletzt hob er bis zu dreimal im Monat mit KLM ab, jeweils als Co-Pilot.

Treffen mit Gouverneur und Bürgermeisterin

Vorerst ist damit jedoch Schluss: Seinen letzten Linieneinsatz auf der Boeing 737 absolvierte der König am 11. März. Der Grund ist die schrittweise Ausmusterung des Modells bei KLM. Das bedeutet für Willem-Alexander allerdings keinen kompletten Abschied vom Cockpit, sondern den Wechsel in eine neue Flugära mit einer Umschulung auf den Airbus A321neo.

Die erste Station des US-Besuchs ist laut offiziellen Angeben des Hauses Oranien-Nassau Philadelphia. Dort trafen die Royals unmittelbar nach der Landung zunächst mit Gouverneur Josh Shapiro (52) und seiner Frau Lori Shapiro (53) zusammen, bevor ein Rundgang durch die Independence Hall und ein Besuch der Liberty Bell auf dem Programm steht. Im Fokus des Besuchs liegt das 250-jährige Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit und die historische Rolle der Niederlande in der Amerikanischen Revolution.

Anschließend ist eine Gesprächsrunde mit Wirtschaftsvertretern geplant, mit Schwerpunkten auf Landwirtschaft, Biowissenschaften und Hochtechnologie. Am Nachmittag besuchen Willem-Alexander und Máxima die Kensington Creative & Performing Arts High School im Stadtteil Fishtown, begleitet von Bürgermeisterin Cherelle Parker (53).

Am Dienstag geht es zu Donald Trump

Den Abschluss des Philadelphia-Programms bildet ein Besuch beim NFL-Team Philadelphia Eagles: Neben einem Rundgang durch die Trainingsanlage und Gesprächen mit Sportlern über sportbezogene Innovationen steht auch eine Wirtschaftssitzung auf dem Programm. Dabei soll unter anderem die Teilnahme von Curaçao an der Fußball-WM 2026 im Lincoln Financial Field gewürdigt werden.

Im Anschluss reist das Königspaar weiter nach Washington, D.C., wo es auf Einladung von Präsident Donald Trump (79) an einem Dinner im Weißen Haus teilnehmen und übernachten wird. Letzte Station der Reise ist Miami, Florida.