In wenigen Tagen wird sich klären, wer sich künftig Oscarpreisträger nennen darf. In einem Fall scheint es schon jetzt so gut wie sicher: Jessie Buckley gilt als große Favoritin. Was zeichnet den "Hamnet"-Star aus?
In der Nacht auf den 16. März werden zum 98. Mal die Academy Awards vergeben. Die Chancen auf einen Debütantinnen-Sieg in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" stehen dabei so gut wie lange nicht mehr. Von den fünf nominierten Schauspielerinnen konnte bislang nur Emma Stone (37) - bereits doppelt - einen Goldjungen einheimsen. Bei den Buchmachern werden ihr für ihre Rolle in "Bugonia" aber eher Außenseiterchancen eingeräumt - ganz im Gegensatz zu einer ihrer Konkurrentinnen.