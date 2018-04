Als Beck-Ersatz beim VfB Stuttgart Reschke hat wohl Kevin Mbabu im Visier

Von red 20. April 2018 - 10:49 Uhr

Michael Reschke ist auf der Suche nach neuen Talenten – hat er Kevin Mbabu im Visier? Foto: Pressefoto Baumann

VfB-Sportvorstand Michael Reschke ist derzeit auf der Suche nach Talenten, die die Mannschaft in der neuen Saison verstärken können. Hat er Kevin Mbabu von den Young Boys Bern im Visier?

Stuttgart - Ein paar „vielversprechende Neuverpflichtungen“ hat VfB-Sportvorstand Michael Reschke für die kommende Saison angekündigt. Einer davon könnte das Schweizer Talent Kevin Mbabu von den Young Boys Bern sein. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung hat der VfB Interesse an dem Rechtsverteidiger, der als möglicher Ersatz für den verletzten Andreas Beck dienen könnte.

Die aktuelle Mannschaft des 23-Jährigen steht überraschend vor dem Gewinn der Meisterschaft in der Schweiz. Einen großen Anteil am Erfolg der Berner hat Kevin Mbabu. Außerdem hat der Schweizer bereits Erfahrungen in der Premier League. Bei Newcastle United verbrachte er drei Jahre, zwischendurch lief er auch für die Glasgow Rangers auf. Seit Juli 2017 gehört er zu den Young Boys und kann rechts wie links eingesetzt werden.

Der VfB-Außenverteidiger Andreas Beck hatte sich im Spiel gegen Hannover 96 einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen und fällt damit für den Rest der Saison aus.