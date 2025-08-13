Als Absicherung gegen Trump: Jimmy Kimmel hat jetzt italienische Staatsbürgerschaft

Ciao, Amerika? Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel hat einen Plan B im Pass: die italienische Staatsbürgerschaft als Absicherung gegen US-Präsident Donald Trump. Der drohte ihm zuletzt mit der Absetzung seiner Show.
US-Talkshow-Host Jimmy Kimmel (57) hat einen Notfallplan in der Hinterhand: Er besitzt nun die italienische Staatsbürgerschaft. In neuen Folge des "Sarah Silverman Podcast" sprach der 57-Jährige über die politische Lage unter Donald Trump (79) und enthüllte dabei, dass er sich offiziell als italienischer Staatsbürger registrieren ließ.