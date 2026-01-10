Alpiner Weltcup: US-Skistar Vonn rast zum Sieg in Zauchensee

Lindsey Vonn präsentiert sich knapp einen Monat vor Olympia weiter in bestechender Form. Auch die deutsche Hoffnungsträgerin Emma Aicher überzeugt. Eine Österreicherin stürzt heftig.
Zauchensee - Ski-Superstar Lindsey Vonn hat knapp einen Monat vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Die Amerikanerin feierte bei der Abfahrt in Zauchensee souverän ihren zweiten Saisonsieg. Sie triumphierte mit 0,37 Sekunden Vorsprung auf die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie, Dritte wurde ihre US-Teamkollegin Jacqueline Wiles (+0,48).