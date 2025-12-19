Außenseiter Jan Zabystran schnappt Alpin-Dominator Marco Odermatt in Gröden völlig überraschend den nächsten Sieg weg. Es ist ein historischer Coup. Die Deutschen fahren weiter hinterher.
Gröden - Der tschechische Skirennfahrer Jan Zabystran hat Alpin-Dominator Marco Odermatt entzaubert und beim Super-G in Gröden für eine Sensation gesorgt. Der 27-Jährige feierte bei dem Rennen in Südtirol völlig unerwartet den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere. Der Schweizer Odermatt wurde Zweiter vor dem Italiener Giovanni Franzoni.