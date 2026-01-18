Alpiner Weltcup: Ski-Juwel Aicher vor Sieg im Super-G von Tarvisio

1 Emma Aicher präsentiert sich drei Wochen vor Olympia in starker Form. Foto: Marco Trovati/AP/dpa

Skirennfahrerin Emma Aicher steuert drei Wochen vor Olympia auf den nächsten Weltcup-Erfolg zu. Auch Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann liegt auf Top-Ten-Kurs.











Tarvisio - Ski-Juwel Emma Aicher nährt weiter die Hoffnungen auf einen deutschen Olympia-Coup. Die 22-Jährige lag beim Super-G im italienischen Tarvisio nach 30 von 60 Starterinnen in Führung und damit auf Siegkurs. Es wäre ihr insgesamt vierter Weltcup-Erfolg und der zweite in dieser Saison. Im Dezember hatte sie schon die Abfahrt in St. Moritz in der Schweiz gewonnen.