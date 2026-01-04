Alpiner Ski-Weltcup: Aicher in Top Ten - Shiffrins Siegeszug ist beendet

Emma Aicher ist beim Slalom in Kranjska Gora beste Deutsche. Die formstarke Schweizerin Camille Rast siegt - und beendet eine famose Serie.
Kranjska Gora - Die deutschen Skirennfahrerinnen haben eine Spitzenplatzierung im Slalom von Kranjska Gora verpasst. Emma Aicher und Lena Dürr belegten beim Erfolg der formstarken Schweizerin Camille Rast die Ränge acht und elf. Weltmeisterin Rast beendete den bemerkenswerten Siegeszug von Mikaela Shiffrin, die die ersten fünf Weltcup-Slaloms in diesem Winter gewonnen hatte. Die Amerikanerin wurde in Slowenien Zweite vor Rasts Teamkollegin Wendy Holdener.