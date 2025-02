Alpine Ski-WM: Odermatt nur Vierter: Haaser holt Heim-Gold im Riesenslalom

2 Der Schweizer Topstar Marco Odermatt fuhr im WM-Riesenslalom nur auf Rang vier. Foto: Jens Büttner/dpa

Ski-Star Marco Odermatt schafft es im WM-Riesenslalom nicht auf das Podest. Der Österreicher Raphael Haaser sorgt für eine dicke Überraschung. Anton Grammel kämpft sich fast noch in die Top Ten vor.











Link kopiert



Saalbach-Hinterglemm - Ski-Star Marco Odermatt hat seine zweite Goldmedaille bei der WM in Saalbach-Hinterglemm verpasst. Der Schweizer Super-G-Weltmeister musste sich im Riesenslalom am Zwölferkogel mit Rang vier begnügen. Gold sicherte sich überraschend der Österreicher Raphael Haaser. Silber und Bronze gingen an Odermatts Teamkollegen Thomas Tumler und Loic Meillard. Bester Deutscher war Anton Grammel auf Platz zwölf.