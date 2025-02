Alpine Ski-Weltmeisterschaften: Ski-Duo Jocher/Straßer in Team-Kombination weit zurück

1 Simon Jocher rutschte erst kurzfristig ins deutsche Duo für die Team-Kombination. Foto: Marco Trovati/AP/dpa

Vom Sofa zurück auf die Piste: Simon Jocher muss bei der Ski-WM kurzfristig doch noch mal ran, lässt in der Abfahrt dann aber Zeit liegen. Kollege Straßer geht mit reichlich Rückstand in den Slalom.











Link kopiert



Saalbach-Hinterglemm - Die deutschen Skirennfahrer Simon Jocher und Linus Straßer haben in der WM-Team-Kombination kaum noch Chancen auf eine vordere Platzierung. Jocher belegte in der Abfahrt am Vormittag Rang 18. Er lag 2,07 Sekunden hinter dem führenden Schweizer Alexis Monney und 1,61 Sekunden hinter dem drittplatzierten Südtiroler Dominik Paris.