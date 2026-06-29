Alpenvereinshütten: Mit Mikrowelle und Plastiksack gegen Bettwanzen

1 Die Fiderepasshütte ist ein beliebter Anlaufpunkt im Oberallgäu. Foto: Hans Jörg Wangner

Am 1. Juli starten Berghütten des Deutschen Alpenvereins (DAV) ein Anti-Bettwanzen-Programm.











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Der erholsamen Einsamkeit auf den Berggipfeln steht in den alpinen Hütten oftmals eine drangvolle Enge gegenüber. Wer vor einer Tour Schlaf sucht, findet sie auf den Matratzenlagern oftmals nicht im gewünschten Maß. Doch es sind nicht nur die zweibeinigen Bergkameraden mit ihren lange getragenen Socken und heftig flatternden Zäpfchen (der Weltrekord im Schnarchen liegt laut Guinnessbuch bei 93 Dezibel), die an den Nerven zerren. Sondern es gibt auch sehr viel kleinere Geschöpfe, die den Berggenuss erheblich schmälern können: Cimex lectularius, eher bekannt als Bett- oder Hauswanze.