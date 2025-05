Alpen: Vandalismus in Berghütten in Alpen nimmt zu

Vandalismus in Berghütten in Alpen nimmt zu

1 Winterräume in Hütten sollen Bergsportlern als sichere Unterkunft dienen, werden aber teils als Party-Spot missbraucht (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Winterräume von Berghütten machen viele Bergtouren erst möglich und sichern im schlimmsten Fall das Überleben im Gebirge. Manche missbrauchen sie aber zunehmend als Partyort. Mit üblen Folgen.











München - Die Hüttensaison in den Alpen startet - und an mancher Hütte bietet sich ein Anblick der Verwüstung. Der Winterraum vermüllt, die Möbel teils als Feuerholz verbrannt, die Scheiben eingeschlagen, dazu Schnapsflaschen und menschliche Hinterlassenschaften: Vandalismus in den Bergen nimmt zu, wie der Deutsche Alpenverein (DAV) feststellt.