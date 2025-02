1 In Italien wurden mehrere Wölfe vermutlich vergiftet. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

In der Region Trentino-Südtirol gibt es zunehmend Ärger über Bären und Wölfe. Jetzt werden Wolfskadaver gefunden. Die Polizei ermittelt.











Trient - In den italienischen Alpen sind mehrere tote Wölfe entdeckt worden, die vermutlich vergiftet wurden. Die Kadaver von vier Tieren wurden am Wochenende von Passanten in der Nähe eines Radwegs in der Provinz Trentino oberhalb des Gardasees gefunden, wie die Behörden mitteilten. Die genaue Todesursache soll jetzt von Tierärzten geklärt werden.