Alpen: Zwei Tote durch Lawine in Südtirol

Schon wieder ein Lawinenunglück in den italienischen Alpen: An der Hohen Ferse reißen die Schneemassen mehrere Skifahrer mit. Fünf Menschen werden verletzt.
Bozen - Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind mindestens zwei Skifahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der italienischen Bergwacht wurden gegen Mittag etwa zwei Dutzend Tourengeher an der 2.669 Meter hohen Hohen Ferse nahe Ratschings von den Schneemassen erfasst. Für zwei von ihnen kam jede Hilfe zu spät. Fünf Skifahrer wurden verletzt. Einer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.