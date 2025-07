Alon Aboutboul (1965-2025) ist tot. Der isrealische Schauspieler, der in Christopher Nolans (54) "The Dark Knight Rises" die Figur Dr. Pavel verkörperte und auch in "Rambo III" zu sehen war, ist am Dienstag in Tel Aviv im Alter von nur 60 Jahren verstorben. Das berichtet unter anderem das israelische Portal "Ynet".

Verzweifelter Kampf der Rettungskräfte

Der tragische Vorfall ereignete sich am HaBonim Beach in Tel Aviv. Aboutboul war am Dienstagmorgen schwimmen gegangen, als er plötzlich aus dem Wasser kam und Passanten mitteilte, dass er sich unwohl fühle. Kurz darauf brach er vor den Augen entsetzter Touristen zusammen.

Sanitäter eilten sofort zu Hilfe und kämpften eine ganze Stunde lang um das Leben des Schauspielers. Trotz aller Bemühungen konnten sie Aboutboul jedoch nicht wiederbeleben. Die genaue Todesursache ist bislang noch nicht bekannt. Der 60-Jährige hinterlässt Partnerin Shir Bilya und vier Kinder.

Auftritte in "München" und "Der Mann, der niemals lebte"

Israels Staatspräsident Jitzchak Herzog (64) bezeichnete den Verstorbenen in einer Erklärung, aus der "Ynet" zitiert, als "einen bedeutenden und einflussreichen Künstler der israelischen Kultur. Viele Jahre lang eroberte Alon die Herzen des Publikums in Israel und der ganzen Welt mit seinem seltenen Talent, das die Herzen berührte, seiner Sensibilität und seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten".

In "The Dark Knight Rises", dem finalen Teil von Christopher Nolans "Batman"-Trilogie, verkörperte Aboutboul den russischen Nuklearphysiker Dr. Pavel - seine wohl bekannteste internationale Rolle. 2008 spielte an der Seite von Leonardo DiCaprio (50) und Russell Crowe (61) in Ridley Scotts (87) "Der Mann, der niemals lebte" den Terroristen Al-Saleem. In kleineren Rollen war er 1988 an der Seite von Sylvester Stallone (79) in "Rambo III" und 2005 in Steven Spielbergs (78) "München" zu sehen. Auch in einigen US-Serien trat Aboutboul im Lauf der Jahre auf, etwa in "Homeland" und "Snowfall" - neben Auftritten in zahlreichen israelischen Produktionen.