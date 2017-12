Alkoholfahrt in Ludwigsburg-Eglosheim Auto überschlägt sich mehrfach

Von red/sada 13. Dezember 2017 - 15:32 Uhr

Das Auto einer 23-Jährigen betrunkenen Fahrerin hat sich in Eglosheim auf der Reuteallee in Richtung der Heilbronner Straße mehrmals überschlagen.

Ludwigsburg - Eine 23-Jährige Fahrerin ist betrunken und mit überhöhter Geschwindigkeit am Dienstag gegen 22.15 Uhr auf der Reuteallee in Eglosheim in Richtung der Heilbronner Straße unterwegs gewesen.

Wie die Polizei berichtet, prallte ihr VW im Einmündungsbereich am linken Fahrbahnrand gegen einen Bordstein. Dadurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern und fuhr über die Kreuzung der Heilbronner Straße hinweg. Dort stieß der VW erneut gegen einen weiteren Bordstein. Anschließend kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach in einer Wiese und kam schließlich auf den Rädern zum Stehen.

Die Fahrerin kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei der jungen Frau Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die leicht verletzte Frau kam in ein Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest.