1 Alois Schwartz vom Karlsruher SC hat sich vor dem Derby gegen den VfB Stuttgart geäußert. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Vor dem Derby gegen den VfB Stuttgart hat sich Alois Schwartz zum brisanten Duell geäußert. Der Trainer des Karlsruher SC sieht das Team von Tim Walter klar in der Favoritenrolle.

Karlsruhe - KSC-Trainer Alois Schwartz sieht den VfB Stuttgart vor dem Derby am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker) unter Erfolgsdruck. Nachdem der VfB von den vergangenen fünf Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga vier verloren hat, sagte Karlsruhes Coach im Interview den „Badischen Neuesten Nachrichten“ (Freitag): „Uns ist bewusst, dass der VfB gegen uns – Derby hin, Derby her – nichts zu verschenken hat.“

Verfolgen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen zum Derby in unserem VfB-Spieltagsblog!

Zudem bezeichnete der 52-Jährige die Schwaben angesichts der finanziellen Stärke und des Kaders als übermächtigen Gegner. „Die zwei, drei Stuttgarter Topspieler verdienen wahrscheinlich so viel wie mein gesamter Kader“, sagte Schwartz. „Die Mannschaft des VfB ist eigentlich eine Bundesliga-Mannschaft.“