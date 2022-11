1 Am Freitag riefen Alnatura und Agrano Bio-Hefewürfel zurück. (Symbolbild) Foto: imago/Westend61/imago stock&people

Die Unternehmen Alnatura und Agrano rufen Bio-Hefewürfel zurück, die auch in Baden-Württemberg verkauft werden. Die Einzelheiten.















Link kopiert

Alnatura und die Firma Agrano GmBH & Co. KG rufen Hefewürfel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.11.2022 zurück.

In einer Alnatura-Packung wurde Metallabrieb festgestellt, wie das Unternehmen am Freitag in Darmstadt mitteilte. Auch bei den Hefewürfeln von Agrano könne nicht ausgeschlossen werden kann, dass wegen eines technischen Defekts ein bis zwei Millimeter große Metallspäne in die Produkte gelangt sind, teilte das Unternehmen mit. Es handelt sich laut Portal Lebensmittelwarnung vom Freitag um „BIOREAL Bio-Würfelhefe“ und „Riegeler Bio-Hefe“ (MHD 20.11.2022) mit der Chargennummer 4331.

Kunden sollen betroffene Produkte zurückbringen

Alnatura bittet Kundinnen und Kunden, die eine Packung mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum zu Hause haben, diese vorsorglich nicht zu verwenden und zurückzubringen. Die im Handel befindlichen Produkte seien bereits aus den Regalen genommen worden.

Im Falle von Agrano werden die Hefewürfel in folgenden Ländern verkauft: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein.