1 Almila Bagriacik und Michael Brandner sorgten beim diesjährigen Deutschen Schauspielpreis für farbige Hingucker Foto: [M] imago images/eventfoto54

Beim Deutschen Schauspielpreis in Berlin sind Almila Bagriacik und Michael Brandner aus der Masse herausgestochen. Warum? Sie haben gezeigt, dass es nicht immer das zeitlose Schwarz sein muss.

Ob Uwe Ochsenknecht (63), Bettina Zimmermann (44) oder Iris Berben (69): Sie alle erschienen zum diesjährigen Deutschen Schauspielpreis in Schwarz. Zeitlos und elegant - aber auch ein wenig langweilig. "Tatort"-Ermittlerin Almila Bagriacik (29) sowie "Hubert und Staller"-Star Michael Brandner (67) gaben da schon ein wenig mehr Gas. Ihre Devise schien am Freitagabend in Berlin zu lauten: Hauptsache bunt!

Gewusst wie: Das Buch "Colour Blocking: 16 japanische Schnitte zum Selbernähen" können Sie hier bestellen

Die 29-jährige Schauspielerin mit türkischen Wurzeln wählte für ihren Auftritt bei der Preisverleihung einen echten Hingucker-Look. Wo andere in bodenlangen Kleidern posierten, punktete sie in einem royalblauen Zweiteiler mit Schulterpolstern und breitem Revers. Kombiniert hatte Bagriacik das Vintage-Outfit mit einem roten Spitzen-Bustier sowie gemusterten Stiefeletten und einer ausgefallenen Taschen-Kreation. Gleich drei Clutches hingen an dem Metall-Dreieck, das Bagriacik lässig in der Hand hielt. Dazu einen funkelnden Armreif, goldene Ketten und Ohrringe und einen roten Kussmund - fertig war der stylische Abendlook im angesagten Colour-Blocking-Stil.

Schauspieler Michael Brandner griff ebenfalls auf die Kombination zweier Knallfarben zurück. Er wählte für seinen Auftritt beim Deutschen Schauspielpreis einen grasgrünen Anzug, unter dem er ein ebenso strahlendes, rotes Shirt trug. Passend dazu das Einstecktuch. Weiteren Schnickschnack hatte dieser Look nicht nötig.