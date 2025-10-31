Die Comedy-Serie "Almania" von und mit Phil Laude startet in die dritte Staffel. Damit scheint der Wechsel des YouTube-Urgesteins ins deutsche Fernsehen vollzogen. Laude ist in guter Gesellschaft, denn schon einige YouTuber sind inzwischen auch im Fernsehen erfolgreich.
Früher wurden YouTuber noch häufig für ihre Clips im Netz belächelt. Doch das hat sich längst gewandelt. Während die Videos immer professioneller werden, haben einige Content Creator inzwischen auch den Sprung ins deutsche Fernsehen geschafft. Am 31. Oktober startet die dritte Staffel der Serie "Almania" in der ARD-Mediathek. Die Comedy-Serie von und mit Phil Laude (35) ist sogar schon beim Streaminggiganten Netflix angekommen. Laude selbst gehört als ehemaliges Mitglied des Comedy-Trios Y-Titty zu den Urgesteinen der deutschen YouTube-Szene. Nun scheint sein Wechsel von der Videoplattform ins Fernsehen endgültig vollzogen - und damit ist er nicht allein.