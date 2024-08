Allzeithoch inmitten der Wirtschaftsflaute: Warum der Dax-Rekord wenig Konjunkturhoffnung macht

1 Börsenbulle als Symbol steigender Kurse – derzeit haben die Optimisten am Markt klar die Überhand Foto: dpa/Boris Roessler

Börsenparty trotz wirtschaftlicher Tristesse: Aktienmarkt und Realwirtschaft haben sich in Deutschland entkoppelt. Als Signal für einen Aufschwung taugt das Dax-Hoch aber kaum, kommentiert unser Autor Hannes Breustedt.











Allzeithochs hier, Dauerflaute dort: Die Rallye an den Börsen steht in starkem Kontrast zur pessimistischen Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Während der Dax sich nach scharfer Kurskorrektur Anfang August schon wieder auf Rekordjagd befindet, rutscht die Konjunktur tiefer in die Krise.