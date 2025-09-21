Alltagssexismus in Esslingen: „CatCalls of Esslingen“: Wenn Worte wie Messerstiche verletzen

Sogenanntes Catcalling, anzügliche Bemerkungen im öffentlichen Raum, sind erniedrigend. Was vor allem Frauen tagtäglich in Esslingen erleben, macht eine besondere Aktion sichtbar.
Bange Schreckensmomente in der S-Bahn: Blicke bohren sich in ihren Nacken. Jemand glotzt sie an. Das Starren macht ihr Angst. Sie dreht sich um. Tatsächlich – ein Mann um die 50 gafft in ihre Richtung. Dann kommt er her und fragt: „Hast du den BH extra für mich weggelassen?“ Solche und ähnliche verbale Belästigungen, solche „Catcallings“, sind nicht hinnehmbar, meint Aliesa Schreiner. Mit ihrer Aktion „CatCalls of Esslingen“ bringt sie Alltagssexismus auf die Straße. An ihrem Stand beim Amtsgericht in der Ritterstraße wollte sie am Samstag im Rahmen des Esslinger Sicherheits-Tages ihre Anliegen publik machen.