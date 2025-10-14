Alltagskultur der Gegenwart: Warum heute alles hybrid sein soll

Vom „Slipperina“ bis zum hybriden Urlaub: Plötzlich soll alles zwei Dinge zugleich können oder darstellen. Was bedeutet das, ist es wirklich neu und wo liegen die Grenzen?
Es geht nicht nur um Automotoren. Die Hybriden sind Teil des Stadtbilds, sie kombinieren Verbrenner und Elektroantrieb, erfreuen sich großer Beliebtheit bei Autofahrern. Hybrid werden aber zunehmend noch ganz andere Dinge genannt. Meist handelt es sich dabei um Mischformen oder Zusammensetzungen aus Verschiedenartigem. Und das scheint besonders gegenwärtig zu sein.