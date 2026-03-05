Alltag mit Autismus: „Hat uns die Füße weggerissen“ – Diagnose trifft Familie aus Marbach zweimal

Nicole Dries aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat gleich zwei Töchter mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Um damit besser umgehen zu können, hat sie ein Herzensprojekt verwirklicht.
Wenn Nicole Dries früher mit ihren beiden Töchtern auf dem Spielplatz war, war ihr fast immer zum Weinen zumute. Hinter vorgehaltener Hand wurde über ihre Kinder, die auf Außenstehende oft seltsam wirken, getuschelt. Inzwischen geht die Marbacherin in die Offensive. Sie hat im Kreis Ludwigsburg die erste Selbsthilfegruppe für Eltern autistischer Kinder gegründet.