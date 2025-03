Alltag in der Kaserne: Erster Familienbesuch für Kronprinz Christian im Militär

Besuch für Kronprinz Christian: Zum ersten Mal darf er seine Familie in der Kaserne begrüßen und ihnen seinen Alltag in der Militärakademie zeigen.

Seit einem Monat ist Kronprinz Christian (19) beim dänischen Militär, um seine Ausbildung zu absolvieren. Nun stattete ihm seine Familie erstmals einen Besuch in der Kaserne ab. Auf Instagram sind Fotos des besonderen Wiedersehens mit König Frederik X (56), Königin Mary (53) und Schwester Isabella zu Dänemark (17) vom dänischen Königshaus gepostet worden.

Seit Anfang Februar 2025 leistet der Kronprinz seinen Militärdienst beim Gardehusarregimentet, einem Regiment des dänischen Heeres, in Slagelse auf der dänischen Hauptinsel Seeland ab. Am Samstag (8. März) waren die Familien der Kompanie zu einem Besuchstag in der Kaserne eingeladen. Dabei bekam auch die königliche Familie Gelegenheit, den Kronprinzen in seiner neuen Umgebung zu erleben und die übrigen Rekruten kennenzulernen.

Auf Instagram schreibt das Königshaus zu den Bildern, die den Kronprinzen in Camouflage-Kleidung und beim Rundgang in der Kaserne zeigen: "Seit über einem Monat ist Seine Königliche Hoheit der Kronprinz als Militäroffizier im Garde-Regiment in Slagelse. Die Familien wurden heute zu einem Besuchstag in der Kaserne eingeladen, wo die Königsfamilie die Möglichkeit bekam, den Kronprinzen in seiner neuen Umgebung zu erleben und den Rest seiner Mitrekruten zu treffen.

Militärdienst hat Tradition

Es hat "lange Tradition", dass die Mitglieder der königlichen Familie ihren Militärdienst ableisten, heißt es weiter. Auch König Frederik X. von Dänemark hatte in den 1980er Jahren den traditionellen Militärdienst absolviert und anschließend seinen Weg beim Militär fortgesetzt. So machte er einer Ausbildung zum Kampfschwimmer in der Eliteeinheit der Marine. Dank seiner erfolgreichen Militärlaufbahn ist er Konteradmiral der Marine, Generalmajor des Heeres und der Luftwaffe.

Christian ist seit der Thronbesteigung seines Vaters Anfang des Jahres 2024 Kronprinz von Dänemark. Vor Beginn seines Wehrdienstes hatte er sein Abitur gemacht und vier Monate in Ostafrika Einblicke in das Leben in die Farmen und den Naturschutz des Landes gewonnen.