Alltag einer Mutter aus Leonberg: „Im Familienalltag geht vieles unter“

Eine Mutter aus Leonberg fordert ein Umdenken, um Mütter wirklich zu entlasten. Es geht um flexible Modelle und den Wunsch, dass Väter ihren echten Anteil an der Care-Arbeit leisten.
Zum Muttertag gehen die Meinungen auseinander. Aus feministischer Sicht wird häufig kritisiert, dass statt echter Verbesserungen für Mütter vor allem Konsum und die Romantisierung traditioneller Geschlechterrollen im Mittelpunkt stünden. Andere halten dagegen: Der Tag lenke Aufmerksamkeit auf Sorgearbeit, die im Alltag oft unterschätzt werde, er würdige zumindest symbolisch die Rolle von Müttern.