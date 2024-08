Allstars: Legenden-Dschungelcamp: Das sind die Luxusartikel der Promis

Das Sommer-Dschungelcamp steht in den Startlöchern: "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" feiert am 15. August auf RTL+ (ab 16. August auch bei RTL) Premiere. Die Allstars-Staffel mit 13 ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten wurde dieses Mal aufgezeichnet, wodurch sich durch das fehlende Zuschauervoting die Dynamik im Camp verändern und die Dschungelprüfungen anders gestalten werden.

Wie "RTL.de" berichtete, gibt es zudem keine festen Regeln, die normalerweise im Campleben eingehalten werden müssen. Ein Grundsatz hat es jedoch auch in den Legenden-Dschungel geschafft: Die Promis durften zwei Luxusartikel mit ins Camp nach Südafrika nehmen. Dabei setzen die Stars vor allem auf Kosmetik - ein Camper zeigt sich wunschlos glücklich.

Pflege und Bequemlichkeit im Vordergrund

Laut "RTL.de" geht Realitystar Gigi Birofio (25) mit einem Bräunungsspray und Haarwachs an den Start und sorgt mit ersterem wohl für einen der ungewöhnlichsten Luxusartikel in Südafrika. Ebenso wie Schauspieler David Ortega (38) mit spanischen Wurzeln, der eine Deutschland- und eine Spanienflagge mitnimmt. DJane Giulia Siegel (49) reist mit Bronzer und Babypuder. Ex-"Bachelor"-Kandidatin Georgina Fleur (34) kann nicht ohne ihr Wimpernserum und roten Lippenstift und Reality-Queen Kader Loth (51) will mit Lidschatten und Concealer nicht ganz auf Kosmetik verzichten.

Ob Ex-"GNTM"-Kandidatin Sarah Knappik (37), Moderator Mola Adebisi (51) und Mallorca-Auswanderin Daniela Büchner (46) das aus ihrem ersten Dschungel-Trip gelernt haben? Alle drei wollen es bequem und ruhig und setzen deshalb auf Kissen und Ohrstöpsel. Datingshow-Veteranin Elena Miras (32) will es ebenfalls mit einem Kissen bequem haben und wird dazu noch mit einem Kuscheltier ihrer Tochter im Camp zu sehen sein. Ex-"GZSZ"-Darsteller Eric Stehfest (35) hat neben einem Kissen seiner Tochter mit einer Herz-Kette seiner Frau ebenfalls Erinnerungen an zu Hause dabei.

Die einstige "Big Brother"-Kandidatin Hanka Rackwitz (55) setzt auf Kajalstift und ein Kissen. Ex-Fußballer Thorsten Legat (55) zeigt sich mit einem Lippenpflegestift für seine empfindlichen Lippen zufrieden und Schauspieler Winfried Glatzeder (79) verzichtet auf seinem "Weg der Selbstfindung" sogar ganz auf einen Luxusartikel.