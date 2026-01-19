Mit "legendärer thailändischer Fischerhose": Arabella Kiesbauer verkündet am Strand den Drehstart der ersten Allstar-Staffel von "Kampf der Realitystars".

Laut Gerüchten soll die Produktion zur Allstar-Staffel von "Kampf der Realitystars" schon vor ein paar Tagen begonnen haben. Nun bestätigte Arabella Kiesbauer (56) offiziell den Drehstart. Die Moderatorin meldete sich bei Instagram mit Fotos vom "Traumstrand von Thailand". "Sonnenschein, Kamera läuft und was darf noch nicht fehlen?!", schrieb die Österreicherin. Die Frage beantwortete sie selbst: "Genau, die legendäre thailändische Fischerhose!".

Auf den Bildern trägt Arabella Kiesbauer ein kakifarbenes, knielanges Exemplar dieser Hose. Darüber hat sie ein blaues Top gezogen. Kiesbauer läuft auf den Fotos am Strand entlang und posiert vor Hütten am Rand des Dschungels. "Ich bin bereit für ein paar Wochen Sonne und jede Menge Drama!", schrieb sie noch, garniert von etlichen Smileys.

Arabella Kiesbauer hatte im Frühjahr 2025 die Moderation von "Kampf der Realitystars" übernommen. Sie löste zur sechsten Staffel ihre Vorgängerin Cathy Hummels (37) ab.

Das sind die Allstars bei "Kampf der Realitystars"

Kiesbauers zweiter Einsatz bei "Kampf der Realitystars" ist ein besonderer. In der siebten Staffel nehmen nur Promis teil, die bereits in einer vorherigen Runde dabei waren. Auf die erfahrenen Realitystars warten neue Regeln und neue Spiele.

Wie in den normalen Ausgaben gibt es 50.000 Euro zu gewinnen. Drei Gewinner regulärer Staffeln kämpfen um das Preisgeld: Sängerin Loona (51), Elena Miras (33) und deren Reality-Kollege Serkan Yavuz (32).

Daneben kehren etliche bekannte Reality-Gesichter zurück nach Thailand. Darunter sind Cosimo Citiolo (44), Sam Dylan (40), Matthias Mangiapane (42), Emmy Russ (26), Sarah Knappik (39), Georgina Fleur (35) oder Kader Loth (53). Dazu kommen die "Bauer sucht Frau"-Kultkandidaten Narumol und Schäfer Heinrich.

Auch Cecilia Asoro (30), Yeliz Koc (32), Frédéric von Anhalt (82), Kate Merlan (38), Paco Herb (30) und Maurice Dziwak (27) sollen mitmischen. Den Cast vervollständigen Elsa Latifaj (20), Sandy Fähse (41), Giuliana Farfalla (29), Gino Bornmann sowie die Zwillinge Yana und Tayisiya Morderger (28).

Die Allstar-Staffel von "Kampf der Realitystars" soll im Frühjahr 2026 bei RTLzwei und auf RTL+ laufen. Einen genauen Starttermin gibt es bisher nicht.