Allstar-Staffel: Danni Büchner kehrt als starke Frau ins Dschungelcamp zurück

Von der eingeschüchterten Außenseiterin zur starken Kämpferin? Danni Büchner versucht erneut, sich im Dschungelcamp zu behaupten. In der Allstar-Staffel möchte sie ihr neues Ich zeigen und beweisen, dass man sich verändern kann.

Vier Jahre nach ihrem ersten Anlauf versucht Daniela "Danni" Büchner (46) in wenigen Tagen erneut im Dschungelcamp ihr Glück. Aber dieses Mal bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" soll alles anders sein. 2020 erreichte Büchner zwar sogar den dritten Platz, dennoch blickt der Realitystar nicht nur positiv auf die Erfahrung zurück. "Beim letzten Mal war ich die Außenseiterin, die Unbeliebteste im Camp", sagt Danni Büchner gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Zur Erinnerung: Daniela Büchner hätte eigentlich im Januar 2019 an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilnehmen sollen, nur zwei Monate zuvor starb dann aber Ehemann Jens Büchner (1969-2018) an den Folgen von Lungenkrebs. Büchners Teilnahme wurde daraufhin um ein Jahr verschoben. Dort belegte sie zwar den dritten Platz, machte sich aber bei Zuschauern und Mitstreitern nicht immer beliebt. Immer wieder kam es zu Reibereien mit den anderen Dschungelbewohnern. Sie warfen ihr etwa vor, sie wäre nicht authentisch und würde "Theater spielen", sich immer wieder "in eine Opferrolle" begeben.

"Jetzt kehre ich als starke Frau zurück"

Seither hat sich Büchner laut eigener Aussage nicht nur optisch, sondern auch charakterlich verändert - und will das im Allstar-Dschungelcamp beweisen: "Jetzt kehre ich als starke Frau zurück, nicht mehr als Witwe. Ich habe innere Ruhe gefunden. Es geht mir auch darum, zu zeigen, dass man sich verändern kann."

Sie habe "äußerlich und innerlich" vieles in ihrem Leben verändert, sagt die fünffache Mutter. "Ein Schlüsselmoment war, als ich meine Kinder ansah und entschied, ein gutes Vorbild zu sein. Ich habe gelernt, mich selbst zu lieben und zu akzeptieren. Mein innerer Kreis aus Freunden und Familie gibt mir zusätzlich die Kraft", so Büchner zur "Bild".

Danni Büchner war im Dschungel 2020 "wirklich am Ende"

Wenn sie an ihren ersten Dschungel-Auftritt denkt, dann mit gemischten Gefühlen: "Ich habe es mir kürzlich nochmal angeschaut und war schockiert. Ich war wirklich am Ende, eingeschüchtert, wurde schlecht behandelt. Es war kurz nach Jens' Tod - natürlich war ich traurig und schlecht gelaunt. Alles andere wäre falsch gewesen. Aber heute sehe ich das mit anderen Augen."

Wie sehr sich Daniela Büchner verändert hat und ob sie sich vielleicht sogar die Dschungelkrone schnappen kann, ist am Freitag, den 16. August, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen. Ab da läuft täglich zur selben Zeit eine der insgesamt 17 Folgen der Jubiläumsstaffel. Insgesamt schickt RTL 13 Camper aus vorherigen Staffeln in den Dschungel nach Südafrika.