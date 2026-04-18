Im Frühling wird einmal mehr deutlich: Es zählt nicht mehr die Menge, sondern die Wandelbarkeit einzelner Pieces. Mit diesen Kleidungsstücken lassen sich die verschiedensten Looks kreieren.

Wer für seine Frühlingsgarderobe shoppen geht, sollte sich nicht zu sehr von Microtrends leiten lassen. Nicht jedes angesagte Teil hat einen Platz im Kleiderschrank verdient. Viele lassen sich oft nur zu einem bestimmten Anlass tragen. Andere hingegen können immer wieder für unterschiedliche Outfits gebraucht werden.

Dazu zählt unter anderem der Trenchcoat. Ein beiges Modell ist zeitlos und funktioniert sowohl in legeren, eleganten sowie in Office-Looks. Soll es nur ein Spaziergang werden, kann er mit Jeans und Sneakern getragen werden, bei Regen auch mit Stiefeln. Etwas schicker wirkt er mit Bluse, Caprihose und Ballerinas. Kombiniert mit einer hellen Stoffhose, einem hellblauen Hemd und Suede-Loafern entsteht ein professionelles Ensemble.

Doch wie lang sollte der Trenchcoat eigentlich sein? Der Klassiker reicht bis zum Knie. Kurze Varianten sind für kleinere Frauen vorteilhaft, da sie das Bein optisch strecken.

Rundhalspullover

Ein Rundhalspullover gehört nicht nur in die kalte Jahreszeit. Im Frühling lässt er sich am besten ohne Jacke tragen. Ist es zu frisch, kann ein Top oder T-Shirt darunter getragen werden. Ein Hemd als Layering-Piece lässt das Outfit angezogener wirken. Der Vorteil am Lagenlook: Wird es zu warm, kann der Pullover einfach um die Schultern geschlungen werden. Gerade diese Trageart ist derzeit angesagt. Am vielseitigsten sind Modelle in Schwarz, Weiß, Creme, Braun oder Navy.

Zum Pullover passt nahezu alles: von Spitzenröcken über klassische Jeans bis hin zu Leinenhosen oder Plisseeröcken. Der Schuh richtet sich nach dem Unterteil.

Kariertes Hemd

Nadelstreifenhemden gehen immer. Jetzt rufen sich aber karierte Hemdblusen in Erinnerung. Sie wirken genau so cool und bilden eine willkommene Abwechslung. Mit einer Fransenjacke und Bootcut-Jeans entsteht ein Boho-Look, während eine Barn Jacket und eine helle Jeans für ein reduziertes Outfit sorgen. Eine taillierte Weste und eine Bundfaltenhose sind dagegen perfekt fürs Büro.

Satinhose

Jeans mögen zwar zu allem passen, die modischste Wahl sind sie aber oft nicht. 2026 beweist die Satinhose, dass sie mehr als nur elegant wirken kann. Mit einer Jeans- oder Lederjacke und einem Basic-Shirt wird das Outfit alltagstauglich, genau wie mit einem Cardigan oder Wollpullover. Wer sich das Styling erleichtern möchte, wählt ein Set aus Satinbluse und -hose für einen edlen Monochrom-Look. Ein Blazer in einer ähnlichen Farbnuance lässt den Look formeller erscheinen.

Luftiges Kleid

Ein weißes Midikleid mit schmalen Trägern kann mehr, als man denkt. Wird ein Pulli darüber getragen, verwandelt es sich in einen Rock. Eine Häkeljacke sorgt für Boho-Vibes, ein Print-Shirt und bunte Sneaker bringen Coolness in den Look. Auch Accessoires spielen eine wichtige Rolle: Gürtel verleihen dem Kleid mehr Form und verändern je nach Modell die Wirkung des Outfits.