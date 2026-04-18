Im Frühling wird einmal mehr deutlich: Es zählt nicht mehr die Menge, sondern die Wandelbarkeit einzelner Pieces. Mit diesen Kleidungsstücken lassen sich die verschiedensten Looks kreieren.
Wer für seine Frühlingsgarderobe shoppen geht, sollte sich nicht zu sehr von Microtrends leiten lassen. Nicht jedes angesagte Teil hat einen Platz im Kleiderschrank verdient. Viele lassen sich oft nur zu einem bestimmten Anlass tragen. Andere hingegen können immer wieder für unterschiedliche Outfits gebraucht werden.