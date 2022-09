1 Alligatoah wird im März in Stuttgart auftreten. (Archivbild) Foto: IMAGO/Eibner/Daniel REINELT

Rapper Alligatoah kommt im kommenden März zu einem Konzert nach Stuttgart. Im Vorfeld hat er ein kleines, satirisches Lied über die Landeshauptstadt veröffentlicht – seinen Fans gefällt es.















Er gehört zu den bekanntesten Rappern in Deutschland – und kommt im kommenden Jahr nach Stuttgart. Um für sein Konzert am 9. März in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle die Werbetrommel zu rühren, hat sich Alligatoah ein Schmankerl für seine Fans im Schwabenländle ausgedacht. Der 33-Jährige hat auf Youtube eine kleine Stuttgart-Hymne hochgeladen. In dem satirischen Clip geht es um Porsche, Wein und schwäbische Ordnung.

Den Usern scheint das kurze Lied zu gefallen, wie bei den Kommentaren unter dem Video zu lesen ist. „Wir brauchen einen ganzen Song davon“, schreibt User Andreas. User Frozen Unicorn denkt sogar noch größer: „Warte mal, hat Stuttgart gerade ne neue Hymne bekommen?“. Einmal im Ohr, bleibt der Song im Kopf, meint TheKosha92: „Durch die Kürze des Songs ist der Ohrwurmfaktor noch viel krasser!“

Ob der Rapper den Konzert-Teaser tatsächlich noch zu einem ganzen Lied ausbaut, wird vielleicht bei seinem Auftritt im nächsten Jahr geklärt werden.