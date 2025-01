Alligatoah in der Schleyerhalle: „Stuttgart ist ganz schön eingebildet!“ So war’s bei Alligatoah

„Stuttgart ist ganz schön eingebildet!“ So war’s bei Alligatoah

Alligatoah in der Schleyerhalle

9 Alligatoah ist am Freitagabend in der Stuttgarter Schleyerhalle aufgetreten. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Deutsch-Rapper Alligatoah hat am Freitag in Stuttgart vor rund 6000 Fans ironisch Metal und Crossover vermischt. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in der Schleyerhalle.











Im Hintergrund klingelt ein Telefon, eine tippende Schreibmaschine, geschäftiges Tun. An diesem Abend gibt ein Office das Bühnenbild, mit Akten, Regalen und Pflanzen. Und eines ist sicher: Es wird den Abend nicht ganz überstehen. Es geht um Abriss bei Alligatoahs „Out of Office“-Tour. Angesagt sind am Freitagabend Headbanging und Moshpits mit rund 6000 Fans.