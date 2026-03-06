Allianz MTV Stuttgart: Zwei Stars bleiben, aber die Größte wird nicht zu halten sein

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart verlängert mit Anna Koulberg und Eleanor Holthaus – ein Großteil des Kaders bleibt zusammen. Schmerzhafte Abgänge gibt es trotzdem.
In Volleyball-Vereinen ist es nicht unüblich, dass es immer wieder zu größeren Umwälzungen kommt. Auch der Kader von Frauen-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart veränderte sich – trotz der Konstanten Krystal Rivers, Roosa Koskelo und Maria Segura Palleres – Jahr für Jahr erheblich. Extrem war der Umbruch nach dem Rücktritt des Legenden-Trios: Vor dieser Saison wurden neun externe Verstärkungen verpflichtet, dazu kamen Leilani Slacanin, Marie Steinhilber und Tea Jerkovic aus dem eigenen Nachwuchs. Dieses völlig neu zusammengewürfelte Team wird nun nicht nur die Bundesliga-Hauptrunde auf Rang eins beenden, sondern auch größtenteils beisammen bleiben. Mittlerweile hat der Club schon sechs Vertragsverlängerungen bekanntgegeben. Es herrsche diesmal „Planungssicherheit“, erklärt Moritz Zeithammel, der Technische Direktor: „Wir halten die Qualität, stärken die Identifikation und verfolgen unsere ambitionierten Ziele weiterhin konsequent.“ Allerdings werden auch Abgänge zu verkraften sein.