1 Spielen künftig auf der selben Seite des Netzes: Monique Strubbe und Maria Segura Palléres, die Kapitänin von Allianz MTV Stuttgart. Foto: Baumann

Der Volleyball-Bundesligist verpflichtet die deutsche Nationalspielerin Monique Strubbe und die US-Amerikanerin Kayla Haneline, was den Konkurrenten Dresdner SC alles andere als freut.









Natürlich war Kim Renkema in den beiden Spielen der Play-off-Halbfinalserie gegen den Dresdner SC auf ihre Mannschaft fokussiert. Zugleich dürfte die Sportdirektorin des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart aber mit Interesse verfolgt haben, was auf der anderen Seite des Netzes passiert ist – denn die beiden Dresdner Mittelblockerinnen Monique Strubbe (21) und Kayla Haneline (28) werden nächste Saison in ihrem Kader stehen.