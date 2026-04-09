Allianz MTV Stuttgart: Wieder kein Titel – weil es an Führungskräften fehlt

Die Stuttgarter Volleyballerinnen scheitern auch an sich selbst – Trainer Konstantin Bitter steht aus Sicht unserer Autors Jochen Klingovsky vor einer schwierigen Aufgabe.
Was für eine Enttäuschung! Was für ein Frust! Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat in dieser Saison nicht nur einen Titel leichtfertig verspielt, sondern gleich zwei. Im Pokalfinale führte das Team gegen den VfB Suhl im Tie-Break mit 13:11 – und verlor. In der Play-off-Halbfinalserie folgte nun das schnelle Aus gegen den Dresdner SC, weil die Stuttgarterinnen im ersten Duell drei Matchbälle vergeben hatten und letztlich in beiden Tie-Breaks unterlagen. Die Folgen sind gravierend: wieder kein Finale um die Meisterschaft, wieder kein Ticket für die Champions League, wieder kein Supercup im Oktober. Und erneut die Frage: Was fehlt, um Titel nicht nur holen zu können, sondern es dann auch tatsächlich zu schaffen?