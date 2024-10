Allianz MTV Stuttgart: Warum das Topspiel gegen den SSC Schwerin kein Topniveau bietet

1 Das Team von Allianz MTV Stuttgart bejubelt den Sieg über den SSC Schwerin. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben 3:2 gegen den SSC Palmberg Schwerin gewonnen. Das Topspiel war spannend und emotional – aber auch geprägt von Fehlern.











Allianz MTV Stuttgart und der SSC Palmberg Schwerin werden sich in dieser Saison noch öfter gegenüberstehen. Doch egal in welcher Phase dies sein wird, für Spektakel ist gesorgt. Auch schon am fünften Spieltag nahmen die beiden erfolgreichsten Bundesliga-Teams der vergangenen zehn Jahre die 2107 Zuschauern in der Scharrena auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit, ehe nach knapp zwei Stunden Spielzeit der 3:2-Erfolg (25:20, 25:17, 23:25, 15:25, 15:8) der Gastgeberinnen feststand, die sich damit bis auf einen Zähler an Tabellenführer Dresdner SC heranschoben. Schwerin blieb die Revanche für das 1:3 im Supercup vier Wochen zuvor verwehrt.