Allianz MTV Stuttgart: Vorzeitiger Abschied von Kim Renkema? Gespräche laufen

Der 3:2-Erfolg von Allianz MTV Stuttgart am Mittwochabend gegen das rumänische Team von CSO Voluntari war ein echter Volleyball-Krimi. Einer von vielen, den Kim Renkema in ihrer Funktion als Sportdirektorin des Clubs in den vergangenen Jahren erlebt hat. Dennoch war es ein besonderer. Denn: Vermutlich war es der letzte dieser Art für die Niederländerin.