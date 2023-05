Mit einigen Empfängen und Feierlichkeiten ist die Meistersaison von Allianz MTV Stuttgart am Mittwoch vollends zu Ende gegangen. Am Abend wurde es stimmungsvoll – und überraschend. Wir waren dabei und haben die Bilder.

Tränen der Rührung, schlagfertige Interviewpartner und viel Beifall – all das war Teil der Saisonabschlussfeier der Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart in der SpardaWelt am Mittwochabend. Rund 250 Fans und Sponsorenvertreter feierten die Bundesliga-Volleyballerinnen, die am vergangenen Samstag mit einem Sieg beim SC Potsdam ihren dritten Deutschen Meistertitel geholt hatten. Sechs Spielerinnen wurden verabschiedet, einige Akteurinnen gaben im Interview mit Hallensprecher Frank Schuhmacher überraschende Einblicke.

So erfuhren die Gäste beispielsweise, dass Libera Michelle Petter in diesem Jahr heiratet und in der nächsten Saison den Namen Schwerdtner auf dem Trikot tragen wird. Tanzen wird sie auf ihrer Hochzeit auf keinen Fall: „Das hassen mein Partner und ich beide“, gab sie offen zu.

Außenangreiferin Laura Künzler verriet, dass in den Play-offs, in denen sie wegen einer Verletzung zum Zuschauen verdammt war, viel nervöser war als auf dem Feld. „Dafür konnte ich dann einmal die grandiose Atmosphäre in der Scharrena ganz auf mich wirken lassen“, freute sie sich. Und Maria Segura erklärte, dass ihr die Rolle als Kapitänin leicht gefallen sei, da in diesem Team alle durch ihre Leistung Kapitäne seien.

Nächster Titel im Visier

Ein emotionaler Höhepunkt war die Verabschiedung von Barbara Wezorke, die ihre Volleyballschuhe an den Nagel hängt. „Ich hätte nie gedacht, dass ich in meiner Karriere einmal Deutsche Meisterin werden würde. Schöner kann man nicht aufhören“, sagte sie und wurde dabei immer wieder von Schluchzern geschüttelt.

Lob von allen Seiten gab es für den schwer kranken Cheftrainer Tore Aleksandersen, der in der letzten Saisonphase den Job an der Linie seinem Co-Trainer überließ. „Aber egal wer an der Seitenlinie steht, wir gewinnen sowieso“, meinte Aleksandersen und erntete dafür Lacher und Beifall im Publikum – erst recht als er versprach: „Wir werden versuchen, auch im nächsten Jahr den Titel nach Stuttgart zu holen.“

Vor der Feier in der SpardaWelt waren die Volleyballerinnen am Mittwoch bei verschiedenen Sponsoren zu Gast gewesen – und wurden auch im Stuttgarter Rathaus von Oberbürgermeister Frank Nopper empfangen. Auf dem kleinen Balkon über dem Eingang des Rathauses präsentierte sich das Team einigen Fans, die auf den Marktplatz gekommen waren.