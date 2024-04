1 Die Spielerinnen von Allianz feiern ihre dritte deutsche Meisterschaft nacheinander ausgelassen. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Volleyballerinnen gewinnen durch ein 3:1 im finalen fünften Play-off-Spiel in Schwerin erneut die Schale. Jolien Knollema führt ihr Team zur Meisterschaft und Kapitänin Maria Segura Palleras betont die Dimension des Triumphs: „Wir haben Geschichte geschrieben!“











Aus den Lautsprechern der Arena in Schwerin ertönte der „Queen“-Song, der immer dann gespielt wird, wenn es im Sport einen Champion zu ehren gilt. Auf dem flugs aufgebauten Podium reckten die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart im goldenen Konfettiregen nicht nur die Meisterschale in die Höhe, sondern auch eine große, aufblasbare „3“ – die für zwei außergewöhnliche Leistungen stand: für das erstmalige Triple aus Meisterschaft, Pokal sowie Supercup und für den dritten DM-Titel in Serie. „Die mentale Stärke dieses Teams ist großartig“, sagte Geschäftsführer Aurel Irion, „hier in Schwerin einen solchen Triumph zu feiern, das ist unglaublich.“