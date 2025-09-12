Allianz MTV Stuttgart: Versicherungskonzern nun auch Gesellschafter – das gibt Sicherheit

Bisher war die Allianz einer der Hauptsponsoren von Allianz MTV Stuttgart, künftig ist das Unternehmen auch Gesellschafter des Volleyball-Bundesligisten – mit Folgen.
Als zuletzt beim Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart der Kreis der Gesellschafter im Fokus stand, ging es um die Trennung von Kim Renkema. Das war Anfang des Jahres, damals saß die Sportdirektorin in den Verhandlungen über ihren Job dem wichtigsten Anteilseigner und Hauptsponsor Rainer Scharr (Scharr KG), Frank Fischer (Webix Solutions) und Nico Helwerth (Präsident des MTV Stuttgart) gegenüber. Nun gibt es neue Nachrichten aus dem Führungskreis: Die Allianz steigt ein.