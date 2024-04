Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart stehen in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft mit dem Rücken zur Wand. Nur ein Sieg ermöglicht ein fünftes Spiel. Halten sie dem Druck Stand? Wir sind per Liveticker dabei!

Den Titel verlieren – oder ein fünftes Spiel erzwingen. Diese beiden Optionen gibt es für Allianz MTV Stuttgart, wenn das Team am Mittwochabend den SSC Schwerin zum vierten Spiel der Finalserie um die deutsche Meisterschaft empfängt. Die Gäste haben bislang zwei der maximal fünf Duelle für sich entschieden, liegen 2:1 in Führung – und benötigen nur noch einen weiteren Erfolg, um den ersten Meistertitel seit 2018 einzufahren.

Das wollen die Stuttgarter Volleyballerinnen mit aller Macht verhindern. In der erneut ausverkauften Scharrena soll mit dem eigenen Publikum im Rücken der Ausgleich in der Serie gelingen. Dafür notwendig ist ein Spiel auf konstant hohem Niveau. In allen drei bisherigen Partien hat der MTV bisher eine Satzführung aus der Hand gegeben.

„Die Mannschaft muss jetzt alles raushauen“, fordert Kim Renkema, die Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart, vor dem vierten Aufeinandertreffen. Wird das Team um Kapitänin Maria Segura Palleres dieser Vorgabe gerecht? Schafft die Mannschaft des Trainers Konstantin Bitter den Ausgleich? Ist Krystal Rivers in Topform? Wird der Traum vom Triple und Titel-Hattrick weiter geträumt?

Wir halten alle, die nicht live dabei sein können, wie schon beim zweiten Duell am vergangenen Mittwoch, auf dem Laufenden. Beginn des Duells ist um 20.20 Uhr. Hier geht es zu unserem Liveticker:

Ein mögliches fünftes Spiel würde am kommenden Sonntag (17.10 Uhr) in Schwerin stattfinden.