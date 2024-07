Der Abschied war emotional – und er passierte auf dem absoluten Höhepunkt. Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart gewannen in der vergangenen Saison das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Supercup. Danach sagte Maria Segura Palleres ade. Nun aber heißt es bald: „Willkommen zurück.“

Denn die Außenangreiferin, die zuletzt auch Kapitänin war, hängt nun doch noch ein Jahr dran – was auch für die Verantwortlichen des MTV überraschend kam. Die Spanierin meldete sich selbst mit der Idee, doch weiterzuspielen. Kim Renkema war angetan, wollte aber zunächst mit den bereits vier Außenangreiferinnen im neuen Kader sprechen. Als das erledigt war, machte die Sportdirektorin einen Haken an die Sache. Nun ist klar: Die Kapitänin kehrt zurück – allerdings in einer neuen Rolle.

Lesen Sie auch

Zuletzt gehörte sie zu den Vielspielerinnen bei Allianz MTV. In Zukunft wird sie die Mannschaft eher ergänzen, sich auch um die jüngeren Spielerinnen kümmern. Auch wird sie weniger verdienen als zuletzt. Anstelle der „3“ trägt sie künftig die Rückennummer „33“.

„Nach ein paar Monaten des Nachdenkens beschloss ich, meine Entscheidung noch einmal zu überdenken und die Verantwortlichen von Allianz MTV Stuttgart zu kontaktieren“, sagt die 32-Jährige, „ich bin wirklich glücklich und dankbar, die Möglichkeit bekommen zu haben und wieder zu Hause zu sein.“

Kim Renkema „freut“ sich über die Überraschung, Konstantin Bitter, muss nun zwar die neue Situation im Kader managen. Doch auch der Trainer sieht den positiven Aspekt: „Sie wird uns bei diesem großen Umbruch mit ihrer Erfahrung eine sehr gute Unterstützung sein.“ Los geht die Saison für Allianz MTV Stuttgart im September mit dem Supercup in der heimischen Porsche-Arena.