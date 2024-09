Allianz MTV Stuttgart: Triumph im Supercup – wieder ist ein Triple möglich

1 Spielerinnen und Betreuer von Allianz MTV Stuttgart bejubeln ihren Triumph beim Volleyball-Supercup. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart gewinnen vor 5786 Fans in der Porsche-Arena gegen den SSC Schwerin den Supercup und verteidigen damit den ersten von drei Titeln.











Roosa Koskelo hat schon viel erlebt in ihren sechs Jahren bei Allianz MTV Stuttgart, einen solchen Moment allerdings noch nicht. Die Libera ist die neue Kapitänin des besten deutschen Volleyball-Teams, weshalb sie nun ein paar zusätzliche Aufgaben hat. Etwa: Trophäen in die Höhe stemmen. Bei ihrer Premiere am Sonntagabend kam es dabei zu keinerlei Komplikationen, die Finnin übernahm bei der Siegerehrung nach dem 3:1-Erfolg (25:27, 27:25, 25:22, 25:16) im Supercup-Duell gegen den SSC Schwerin die Führungsrolle, als hätte sie nie etwas anderes getan. Auch Aurel Irion jubelte mit seiner Mannschaft. „Die Saison beginnt“, meinte der Geschäftsführer mit einem Lächeln im Gesicht, „und wir sind da.“