Allianz MTV Stuttgart: Treffen der Besten im Pokalfinale

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart stehen im Pokalfinale: An diesem Samstag geht es in Mannheim gegen den VfB Suhl – und der Respekt voreinander ist groß.
Antonia Stautz ist die Kapitänin des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, und sie geht in dieser Rolle nicht nur auf dem Spielfeld voran. Sie gibt ihrer Mannschaft auch eine Stimme. Die eloquente Außenangreiferin ist eine gefragte Interviewpartnerin, weil sie etwas zu sagen hat. Meistens zumindest. Als zu Beginn der Woche die große Pressekonferenz mit Blick auf das Pokalfinale an diesem Samstag stattfand, wurde Antonia Stautz darauf angesprochen, dass sie noch nie den Pott geholt, mit dem SC Potsdam aber 2021 und 2024 zwei Endspiele in Mannheim verloren hat. „Ja, ich bin doppelt gescheitert“, sagte sie mit einem süffisanten Lächeln, „herzlichen Dank für die Erinnerung!“ Die sie nun auslöschen will. Mit einem Erfolgserlebnis.