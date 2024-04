Wer Großes erreicht, darf auch groß feiern. Entsprechend ging es in der Schweriner Arena zu, als die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart den dritten Titel der Saison eingetütet hatten. Nach dem Supercup und dem DVV-Pokal entschied der Stuttgarter Bundesligist am Sonntagabend auch das Finale um die deutsche Meisterschaft für sich. Das fünfte Spiel endete 3:1 für die Stuttgarterinnen, in der Finalserie gegen den SSC Schwerin hieß es am Ende 3:2.

Drei Titel in einer Saison – das gab es noch nie. Und so begannen die Feierlichkeiten direkt nach dem verwandelten Matchball. Besonders emotional waren sie, weil gleich elf Spielerinnen den MTV nun verlassen werden. Lautstark mitgefeiert in der Halle haben die mitgereisten Stuttgarter Fans.

Lesen Sie auch

Nach der spontanen Party in der Arena des Finalgegners SSC Schwerin setzten sich die Feierlichkeiten in der Kabana-Bar in Schwerin fort. Montagfrüh – bereits um 8 Uhr – stand dann die Rückreise nach Stuttgart an, wo am kommenden Donnerstag ein weiteres Mal auf diese historische Saison angestoßen wird.

In der Sparda-Welt am Hauptbahnhof steht die Saisonabschlussfeier an. Sicher ist: Auch dort wird es emotional werden – weil der Abschluss eben auch Abschied bedeutet.

In unserer Bildergalerie haben wir die emotionalsten Bilder der Stuttgarter Feierlichkeiten in Schwerin zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken.