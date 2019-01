1 Krystal Rivers (re.) ist wieder einmal beste Punktesammlerin. Foto: Baumann

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben ihr Champions-League-Spiel gegen den bulgarischen Meister 3:1 gewonnen. Mit einem ganz besonderen Debüt.

Stuttgart - Trotz einer Schwächephase im dritten Satz hatten die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart am Mittwochabend Grund zum Jubeln. Mit 3:1 (25:15, 25:21, 23:25, 25:19) gewann das Team des Cheftrainers Giannis Athanasopoulos sein zweites Heimspiel in der Champions-League-Gruppenphase gegen den bulgarischen Meister Maritza Plowdiw. „Wir wussten, dass es eine harte Aufgabe wird. Aber wir konnten im vierten Satz noch nachlegen“, sagte Athanasopoulos.

Obwohl das Gewinnen für die Stuttgarterinnen und die 1492 Zuschauer in der Scharrena schon zur Gewohnheit geworden ist, kam eine MTV-Akteurin gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus. Als Iane Henke nach 15 Minuten zur Einwechslung bereit stand, wurde es laut in der Halle. Und das Debüt der Nachwuchshoffnung konnte sich sehen lassen: Nach einem guten Aufschlag und einer sauberen Annahme durfte sich die 16-Jährige völlig unverhofft Champions-League-Teilnehmerin nennen. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich in einem Spiel in der Champions League ran dürfte. Das ist schon unglaublich“, sagte Henke nach ihrem ersten Profi-Kurzeinsatz.

Den Rest erledigten ihre Mitspielerinnen. Nach dem Satzverlust schaltete der MTV-Angriff, aus dem Krystal Rivers mit 23 Punkten herausragte, einen Gang höher und machte den Sieg perfekt.