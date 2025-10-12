Allianz MTV Stuttgart: Sieg zum Auftakt

1 Einfach besser: die Stuttgarterinnen um ­Kapitänin Antonia Stautz (re.) Foto: imago/Lobeca

Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart gewinnen das erste Saisonspiel souverän mit 3:0 beim Aufsteiger ETV Hamburg.











Zwar mit einigen Phasen der Nervosität, aber letztendlich souverän haben sich die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart im ersten Bundesligaspiel der neuen Saison beim Aufsteiger ETV Hamburg mit 3:0 (25:14, 25:20, 25:17) durchgesetzt. Das runderneuerte Team benötigte in seiner ersten Begegnung ohne die langjährigen Leistungsträgerinnen Krystal Rivers, Roosa Koskelo und Maria Segura Palleres in der Hamburger CU-Arena 72 Minuten, um den ersten Saisonerfolg unter Dach und Fach zu bringen. „Wir wussten nicht, was uns erwartet. Von daher sind wir mit den drei Punkten überaus glücklich“, meinte die neue Mannschaftskapitänin Antonia Stautz.