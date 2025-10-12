Allianz MTV Stuttgart: Sieg zum Auftakt
Einfach besser: die Stuttgarterinnen um ­Kapitänin Antonia Stautz (re.) Foto: imago/Lobeca

Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart gewinnen das erste Saisonspiel souverän mit 3:0 beim Aufsteiger ETV Hamburg.

Zwar mit einigen Phasen der Nervosität, aber letztendlich souverän haben sich die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart im ersten Bundesligaspiel der neuen Saison beim Aufsteiger ETV Hamburg mit 3:0 (25:14, 25:20, 25:17) durchgesetzt. Das runderneuerte Team benötigte in seiner ersten Begegnung ohne die langjährigen Leistungsträgerinnen Krystal Rivers, Roosa Koskelo und Maria Segura Palleres in der Hamburger CU-Arena 72 Minuten, um den ersten Saisonerfolg unter Dach und Fach zu bringen. „Wir wussten nicht, was uns erwartet. Von daher sind wir mit den drei Punkten überaus glücklich“, meinte die neue Mannschaftskapitänin Antonia Stautz.

 

Team anfangs nervös

Der 31-Jährigen oblag es, der jungen Allianz-Mannschaft in kritischen Phasen Stabilität zu verleihen. Im ersten Satz brachte sie das anfangs nervöse Team nach einer Auszeit und einem 5:6-Rückstand mit starken Aufschlägen vorentscheidend bis auf 11:7 in Führung. Aufschlag und Annahme waren über die gesamte Begegnung die Elemente, in denen Stuttgart dem wackeren Aufsteiger deutlich überlegen war und immer wieder Druck machen konnte.

Lediglich am Ende des zweiten Durchgangs, als Trainer Konstantin Bitter alle seine jungen Akteurinnen auf dem Spielfeld hatte, verlor das Team ein wenig den Faden und ließ Hamburg nach einem 15:24 bis auf 20:24 herankommen. „Da haben die Spielerinnen gedacht, sie müssten jetzt ganz was Besonderes machen, anstatt den Satz einfach cool zu Ende zu spielen“, sagte Bitter. Am Samstag (19 Uhr) präsentiert sich das junge Stuttgarter Team gegen Aachen in der Scharrena erstmals den eigenen Fans.

 