Allianz MTV Stuttgart: Sieg in Aachen – Volleyballerinnen weiter makellos
Wie bereits unter der Woche im CEV-Pokal hatten Stuttgarts Volleyballerinnen wieder Grund zu jubeln. Foto: Baumann/Julia Rahn

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart gewinnt auch in Aachen klar mit 3:0. Nach dem Festtag im Europapokal keine Selbstverständlichkeit.

Der Aachener Karnevalsprinz hat den Ladies in Black kein Glück gebracht. Die Bundesliga-Volleyballerinnen boten dem Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart zwar über weite Strecken Paroli, mussten sich nach 72 Minuten Spielzeit aber mit 0:3 (20:25, 22:25, 20:25) geschlagen geben. „Nur drei Tage nach dem unglaublichen 3:0-Sieg im CEV-Pokal gegen THY Istanbul war die Rückkehr in die Bundesliga ähnlich herausfordernd wie im Dezember nach dem Halbfinalsieg im Pokal gegen Schwerin“, sagte Allianz-Trainer Konstantin Bitter. Sein Team habe die Herausforderung jedoch ebenso souverän bewältigt wie damals.

 

Stuttgarter Block zu stark für Aachen

Stuttgart war den Gastgeberinnen in allen Elementen überlegen, insbesondere der Stuttgarter Block stellte für die Aachener Angreiferinnen häufig ein unüberwindbares Hindernis dar. Die Statistik spricht eine deutliche Sprache: Während die Stuttgarterinnen 14 direkte Blockpunkte machte, gelangen den Ladies in Black gerade einmal sechs. Allein sieben Stuttgarter Blockpunkte gingen auf das Konto von Mittelblockerin Jasmine Gross, die mit insgesamt 17 Zählern Stuttgarts punktbeste Spielerin war. „Sie und ihre amerikanische Landsfrau Lydia Grote sind in den letzten Wochen immer stärker geworden“, freute sich Coach Bitter.

Die Aachenerinnen konnte alle drei Durchgänge lange Zeit offen halten, hatte am Ende aber doch keine Chance, weil fast alle längeren Ballwechsel an die Gäste gingen, die im zwölften Saisonspiel den zwölften Sieg feierten. Schlag auf Schlag geht es im Januar weiter: Bereits am Dienstag (19 Uhr) erwartet Allianz MTV in der Scharrena den Aufsteiger Skurios Volleys Borken.

 