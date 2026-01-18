Allianz MTV Stuttgart: Sieg in Aachen – Volleyballerinnen weiter makellos

1 Wie bereits unter der Woche im CEV-Pokal hatten Stuttgarts Volleyballerinnen wieder Grund zu jubeln. Foto: Baumann/Julia Rahn

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart gewinnt auch in Aachen klar mit 3:0. Nach dem Festtag im Europapokal keine Selbstverständlichkeit.











Der Aachener Karnevalsprinz hat den Ladies in Black kein Glück gebracht. Die Bundesliga-Volleyballerinnen boten dem Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart zwar über weite Strecken Paroli, mussten sich nach 72 Minuten Spielzeit aber mit 0:3 (20:25, 22:25, 20:25) geschlagen geben. „Nur drei Tage nach dem unglaublichen 3:0-Sieg im CEV-Pokal gegen THY Istanbul war die Rückkehr in die Bundesliga ähnlich herausfordernd wie im Dezember nach dem Halbfinalsieg im Pokal gegen Schwerin“, sagte Allianz-Trainer Konstantin Bitter. Sein Team habe die Herausforderung jedoch ebenso souverän bewältigt wie damals.